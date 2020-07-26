Aynı plaka kodu gibi il il değişen telefon alan kodları da vatandaşlar tarafından gün içerisinde merak edilmektedir. Bu kodlar sabit hatlı telefonların ilk dört hanesinde (0 ile beraber) yer almakla beraber bizlere numaranın kayıtlı olduğu şehri ifade eder. Peki, 0222 Nerenin Kodu? - 0222 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir? İşte detaylar…

222 NERENİN ALAN KODU?

Sabit hatlarda şehirler arası gerçekleştirilen aramalarda kullanılan telefon alan kodları başında 0 olmak kaydıyla numaranın ilk üç hanesini oluşturmaktadır. 222 alan kodu ile başlayan bir numara sizi arıyorsa bilin ki Eskişehir'de bulunuyor.

222 alan kodu Eskişehir ilimize aittir. Ancak bu şehirde yaşayan birini arıyorsanız mutlaka numaranın başına "0" rakamını eklemeniz gerekir.

0222 TELEFON NUMARASI ALAN KODU NERESİ HANGİ ŞEHİR?

Eskişehir'e kayıtlı olan sabit hatların başında 0222 kodu bulunmaktadır. Aynı il içerisinde sabit numarayı aramak için alan kodu kullanmanıza gerek bulunmuyorken eğer şehir dışından arıyorsanız bu kodu kullanmak mecburiyetindesiniz.

0222 TELEFON KODU NERESİ?

Ülkemizde her il için 81 adet alan kodu bulunmaktadır. Her şehrin kendine özgü olan bir telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu alan kodları o ilin yerel sabit telefonlara aittir. Dolayısıyla doğru haberleşmenin kurulması adına telefon alan kodları büyük önem taşımaktadır. 222 telefon alan kodu da Eskişehir'e ait özel bir alan kodudur.

0442 Nerenin Kodu? - 0442 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?