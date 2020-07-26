Ülkemizdeki tüm illerin alan koduna göre, telefon kodu bulunuyor. Günlük hayatta sıklıkla bizi arayanlara bakarken sıklıkla karşılaştığımız kodlardan birisi de 242 telefon kodu oluyor. Bu kodlar, Türkiye'deki telefon numaralandırma sistemi ve belirli hizmetlere tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi verir. Peki 242 Nerenin Kodu? 0242 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

242 NERENİN ALAN KODU?

242 telefon alan kodu Antalya iline aittir. Antalya'da yaşayan vatandaşlar 0242 telefon koduna sahiptirler.

0242 TELEFON NUMARASI ALAN KODU NERESİ HANGİ ŞEHİR?

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya ilinin telefon numarası kodu 0242'dir. Antalya ilinin tüm ilçe ve köylerinde 242 numarası geçerlidir.

0242 TELEFON KODU NERESİ?

0242 alan kodu Antalya'ya aittir. Antalya'ya sabit hatlardan yapacağınız aramalarda bu alan kodunu tuşlamanız gerekir. Antalya, nüfusu en kalabalık şehirlerden bir tanesidir. Türkiye'nin büyükşehirler statüsünde yer alan bir ildir.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.

416 Nerenin Kodu? – 0416 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

322 Nerenin Kodu? 0322 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?