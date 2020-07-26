Ülkemizdeki tüm illerin alan koduna göre, telefon kodu bulunuyor. Günlük hayatta sıklıkla bizi arayanlara bakarken sıklıkla karşılaştığımız kodlardan birisi de 256 telefon numarası kodu oluyor. Bu kodlar, Türkiye'deki telefon numaralandırma sistemi ve belirli hizmetlere tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi verir. Peki 256 Nerenin Kodu? 0256 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

256 NERENİN ALAN KODU?

256 telefon alan kodu Aydın iline aittir. Aydın'da yaşayan vatandaşlar 0256 telefon numarası koduna sahiptirler.

256 TELEFON NUMARASI ALAN KODU NERESİ HANGİ ŞEHİR?

Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan Aydın ilinin telefon numarası kodu 0256'dır. Aydın ilinin tüm ilçe ve köylerinde 256 telefon numarası alan kodu geçerlidir. Aydın'da sabit hatlardan yapacağınız aramalarda bu alan kodunu tuşlamanız gerekir.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.

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