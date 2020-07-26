Ülkemizdeki tüm illerin alan koduna göre, telefon kodu bulunuyor. Günlük hayatta sıklıkla bizi arayanlara bakarken sıklıkla karşılaştığımız kodlardan birisi de 266 telefon numarası kodu oluyor. Bu kodlar, Türkiye'deki telefon numaralandırma sistemi ve belirli hizmetlere tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi verir. Peki 266 Nerenin Kodu? 0266 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

266 NERENİN ALAN KODU?

266 telefon alan kodu Balıkesir iline aittir. Balıkesir ilinde yaşayan vatandaşlar 0266 telefon numarası koduna sahiptirler.

266 TELEFON NUMARASI ALAN KODU NERESİ HANGİ ŞEHİR?

Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Balıkesir ilinin telefon numarası kodu 0266'dır. Balıkesir ilinin tüm ilçe ve köylerinde 266 telefon numarası alan kodu geçerlidir. Balıkesir'de sabit hatlardan yapacağınız aramalarda bu alan kodunu tuşlamanız gerekir.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.

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