Ülkemizdeki tüm illerin alan koduna göre, telefon kodu bulunuyor. Günlük hayatta sıklıkla bizi arayanlara bakarken sıklıkla karşılaştığımız kodlardan birisi de 466 telefon numarası kodu oluyor. Bu kodlar, Türkiye'deki telefon numaralandırma sistemi ve belirli hizmetlere tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi verir. Peki 466 Nerenin Kodu? 0466 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

466 NERENİN ALAN KODU?

466 telefon alan kodu Artvin iline aittir. Artvin'de yaşayan vatandaşlar 0466 telefon numarası koduna sahiptirler.

0466 TELEFON NUMARASI ALAN KODU NERESİ HANGİ ŞEHİR?

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Artvin ilinin telefon numarası kodu 0466'dır. Artvin ilinin tüm ilçe ve köylerinde 466 numarası geçerlidir. Artvin'de sabit hatlardan yapacağınız aramalarda bu alan kodunu tuşlamanız gerekir.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.

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