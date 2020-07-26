Ayasofya hatıra parası Darphane satın alma sipariş ekranı! Darphane e-mağaza ile Ayasofya hatıra parası nasıl alınır ve ne kadar?

Ayasofya hatıra parası darphane tarafından e-mağaza üzerinden de satışa çıkartıldı. Bu kapsamda yalnızca ülkemiz adına değil dünyada yaşanan tarihi gün için hatıra olarak basılan paranın bronz ve gümüş olmak üzere iki çeşidi bulunduğu biliniyor. Online satışı yapılan bu paralar ise vatandaşların verdiği adrese kargo aracılığı ile gönderilecek. Peki, Ayasofya hatıra parası nasıl alınır? Darphane e-mağaza ekranı ile Ayasofya hatıra parası alma ekranı ve detaylar…

DARPHANE E-MAĞAZA İLE AYASOFYA HATIRA PARASI ALMA EKRANI!

Darphane web sitesi üzerinden satışa çıkacak olan Ayasofya hatıra parası almak isteyen vatandaşlar heyecanla araştırmalara başladı. Bu tarihi güne tüm dünya tanıklık ederken bronz ve gümüş çeşitleriyle basılacak olan paranın hatıra niteliği taşıması amacıyla büyük ilgi görüyor….