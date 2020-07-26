Bayramda yasak var mı, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaş bayram tatilinde uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağı gelişmelerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere yılın ilk bayramında salgın nedeniyle kısıtlama uygulanmıştı. Ancak bu kez yetkili isimler yılın ikinci bayramı olan Kurbanda böyle bir adım atmanın zor olacağını vurguladı. Peki, 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar…
Bayramda sokağa çıkma yasağı beklentilerine yönelik birçok açıklama yapılırken, bu açıklamalar baz alındığında Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama beklenmiyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca, salgının seyrine göre hareket edileceğini belirtmiş öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise flaş açıklamalarda bulunmuştu. "Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok" açıklaması ile aslında en net yanıtı da vermiş oldu.
KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağız. Biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA!
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.