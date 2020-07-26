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Bayramda yasak var mı, ilan edilecek mi? 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayramda olup olmayacağına ilişkin tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin olarak yetkili isimlerden ayrı ayrı birçok farklı kısıtlama açıklaması gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunun yanıtını vermişti. Bayramda böyle bır kısıtlama adımının atılmasının zor olduğu ifade edildi. Peki, 'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 09:39 ABONE OL
Bayramda yasak var mı, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaş bayram tatilinde uygulanması beklenen gelişmelerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere yılın ilk bayramında salgın nedeniyle kısıtlama uygulanmıştı. Ancak bu kez yetkili isimler yılın ikinci bayramı olan Kurbanda böyle bir adım atmanın zor olacağını vurguladı. Peki, 'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar…

BAYRAMDA YASAK VAR MI? KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bayramda sokağa çıkma yasağı beklentilerine yönelik birçok açıklama yapılırken, bu açıklamalar baz alındığında Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama beklenmiyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca, salgının seyrine göre hareket edileceğini belirtmiş öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise flaş açıklamalarda bulunmuştu. "Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok" açıklaması ile aslında en net yanıtı da vermiş oldu.

Bayramda yasak var mı, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağız. Biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.

Bayramda yasak var mı, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.

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Bayramda yasak var mı, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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