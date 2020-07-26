Bayramda yasak var mı, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaş bayram tatilinde uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağı gelişmelerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere yılın ilk bayramında salgın nedeniyle kısıtlama uygulanmıştı. Ancak bu kez yetkili isimler yılın ikinci bayramı olan Kurbanda böyle bir adım atmanın zor olacağını vurguladı. Peki, 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar…

BAYRAMDA YASAK VAR MI? KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bayramda sokağa çıkma yasağı beklentilerine yönelik birçok açıklama yapılırken, bu açıklamalar baz alındığında Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama beklenmiyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca, salgının seyrine göre hareket edileceğini belirtmiş öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise flaş açıklamalarda bulunmuştu. "Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok" açıklaması ile aslında en net yanıtı da vermiş oldu.