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Beş günlük evli çifti ayırdı

’da 5 gün önce nikahları kıyılan Hakan Şeker ile Hande Kartal’a bir panelvan çarptı. Kartal olay yerinde ölürken, Şeker ağır yaralandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Beş günlük evli çifti kaza ayırdı
Sakarya Adapazarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Hakan Şeker (23) ile beş gün önce evlendiği eşi Hande Kartal'a (21) panelvan tipi araç çarptı. Kazada Hande Kartal öldü, Şeker ağır yaralandı. Kaza sonrasında panelvan sürücüsü gözaltına aldı. Çiftin 1 ay sonra düğün yapacakları öğrenildi.
Kastamonu'da Cahit Kaya (36) yönetimindeki otomobil takla attı. Kazada Kaya ölürkennişanlısı İlknur Kökçü ise yaralandı. Çiftin 2 ance nişanlandığı öğrenildi.
Trabzon'un Araklı ilçesinde Yasin Samet Ustaömeroğlu'nun (30) kullandığı hafif ticari araç, kamyona arkadan çarptı. Kazada Ustaömeroğlu (30) ile Yasin Şener Tüzenli (22), Oğuzhan Baytürk (23) ve Tolga Nebioğlu (28) öldü. Arkadaşların bir düğünden döndükleri öğrenildi. İstanbul Sancaktepe'de aynı aileden 7 kişinin bulunduğu otomobil üst geçide çarptı, bir ikşi öldü. Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi öldü.
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Beş günlük evli çifti kaza ayırdı
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