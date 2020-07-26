BİM 28-29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde DEV BAYRAM İNDİRİMLERİ

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28-29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ürünler listesinde DEV BAYRAM İNDİRİMLERİ

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurban Bayramı dolayısıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde satışa çıkacak olan ürünler için vatandaşlar merakla bekliyor. Bu hafta BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler listesinde elektrikli scooter, gıda ve temizlik ürünler, televizyon ve züccaciye ürünleri gibi geniş yelpazede pek çok ürün yer alacak. Haberimizin içerisinden ürünler kataloğu tam listeye ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 07:29 Son Güncelleme: 26.7.2020 07:30 ABONE OL
BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Elektrik ve elektronik aletlerinden, ev eşyalarına, bebek ve çocuk ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok alanda ürünler yeni haftada yer alacak. Salı ve Çarşamba günleri satışa çıkacak ürünler için vatandaşlar merakla bekliyor. Kurban Bayramı nedeniyle Cuma gününden önce raflarda yerini alacak olan BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. İşte ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ (28-29 TEMMUZ 2020)

kataloğu tam listesi yayında. Haberimizin içerisinden BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 64'lü 49,90 TL

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Uni Baby Sıvı Detarjan 1500 ml 28,90 TL

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 4,95 TL

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Uni Baby Yumuşatıcı 1500 ml 13,90 TL

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Uni Baby Şampuan 700 ml 14,90 TL

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Bulut Konsantre Yumuşatıcı 1500 ml 12,95 TL

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

AKS Çok Amaçlı Temizlik Sabunu 1000 ml 7,95 TL

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Koroplast
50'li Buzdolabı Poşeti
• Orta boy

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Cricket
Mutfak Tipi Çakmak

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Cricket
2'li Çakmak

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Parex
4'lü Magic Max Temizlik Bezi

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Mr.Green
5'li Mikrofiber Temizlik Bezi Seti

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Işıl
Katı Sabun
• Lavanta
• 5x75 g

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Deep Fresh
15'li Antibakteriyel Islak Cep Mendili

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Ecco Soft
Peçete
• 200 adet

BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu satışta! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Domestos
Ultra Çamaşır Suyu
• 5 lt
Rinso
Sıvı Çamaşır Deterjanı
• 5 lt

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BİM 28-29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde DEV BAYRAM İNDİRİMLERİ
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