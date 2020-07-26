Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!

Dışarıya çıkan vatandaşlar durumu polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Mudanya Belediyesi'nin teknik ekipleri ile yaptıkları incelemede üç bloklu sitenin B Blok'unun köşedeki zemin katında bina kolonunun patladığını tespit etti.