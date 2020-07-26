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Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!

'nın Mudanya ilçesindeki Sardunya Sitesi'ndeki apartmanda oturan bina sakinleri, dün akşam saatlerinde bir patlama sesiyle birlikte sallandı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar, deprem olduğunu düşünerek, can havliyle kendilerini binanın dışına attı. Polis ve zabıta ekiplerine ihbarda bulunuldu. Belediye ekiplerinin binada yaptığı araştırmada zemin kattaki kolonun patladığı sallantının ve sesin bu nedenle oluştuğu ortaya çıktı. Apartman boşaltılırken, vatandaşlar yakınlarında ve otellerde kaldı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 10:48 Son Güncelleme: 26.7.2020 10:50 ABONE OL
Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!

'da 1999 depreminden önce inşa edilen 9 katlı binanın zemin kolonu patladı. Deprem olduğunu zannederek büyük korku yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Patlayan kolon nedeniyle apartman boşaltılırken, vatandaşlar yakınlarında ve otellerde kaldı.

Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!

KOLONUN PATLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Mudanya'nın Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde 21 dairenin bulunduğu 9 katlı Sardunya Sitesi B Blok'ta saat 20.00 sularında patlama sesi duyuldu.

Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!

Oturdukları binada patlama sesi duyan vatandaşlar, deprem olduğunu zannederek büyük korku yaşayıp kendilerini can havliyle dışarıya attı.

Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!

Dışarıya çıkan vatandaşlar durumu polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Mudanya Belediyesi'nin teknik ekipleri ile yaptıkları incelemede üç bloklu sitenin B Blok'unun köşedeki zemin katında bina kolonunun patladığını tespit etti.

Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!

Bloktaki yaklaşık 70 kişi, binanın yıkılma tehlikesine karşı Pazartesi gününe kadar tedbiren tahliye edildi.

Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!

Mudanya Belediye Başkan Vekili Servet Usta, olay yerine gelerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Binada inceleme yapıldıktan sonra alınacak karara göre hareket edileceğini söyleyen Başkan Vekili Usta, Pazartesi gününe kadar binada giriş-çıkışlara da izin verilmeyeceğini kaydetti.

Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!

Binada kalanların olması ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, blok içerisinde son kez yaptıkları kontrol ardından Bursagaz ekipleri binanın gazını kesti.

Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!

21 daireli apartmanın giriş ve çıkışları bant çekilerek kapatıldı. Tahliye edilen vatandaşlar yakınlarına sığınırken, gidecek yeri olmayan 18 kişinin ikametleri ise Mudanya Kaymakamlığı'nın koordinesinde Mudanya Belediyesi'nce sağlandı.

Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!

Patlama sesi gibi bir ses duyduklarını ve can havliyle apartmandan dışarıya çıktıklarını söyleyen apartman yöneticisi Emir Ali Göçmen, "Akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!

Deprem olmuş gibi avizeler patladı. Biz can havliyle dışarıya çıktık ve baktığımızda kolonun patladığını fark ettik. Belediye ekipleri test yaptı, pazartesi çıkacak raporlara göre binanın ne olacağına karar verilecek.

Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!

Apartmanda 23 daire var yaklaşık 70 vatandaş yaşıyordu. 1999 depreminde apartman inşaat halindeydi. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştık. Binayı boşalttık şu anda ne olacağını bilmiyoruz.

Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!

Pandemi süreciyle birlikte ekonomik zorluklar yaşamayan vatandaş yoktur. Bu nedenle Valilikten ve belediyelerden her türlü yardımın yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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Binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem korkusu yaşadı!
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