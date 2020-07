Bir cani prensesime bir cani Pınar’a kıydı

BAŞLARKEN... Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi, Türkiye'yi yasa boğan kadın cinayeti dosyalarını bir kez daha araladı. Onların tek suçu kadın olmaktı. Hayatının baharında çoğu üniversite öğrencisi pırıl pırıl genç yüreklerdi onlar. Bu cinayetleri işleyen katiller geride yürekleri yanan analar babalar bıraktı. Ve bu acılı aileler, her işlenen kadın cinayetinde 'Yeter' diye haykırdı. Son haykırış ise Gültekin'in öldürülmesinde oldu. SABAH, bu dizide her kadın cinayetinde aynı korkunç acıyı yüreklerinde yaşayan bu ailelerin sesi oluyor.



Türkiye geçen 3 Aralık'ta hayatının baharında yaşamdan koparılan Ceren Özdemir'e (20) ağlamıştı. Şimdi Pınar'a ağlıyor.

Ordu'da 8 ay önce bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci Sınıf Öğrencisi balerin Özdemir'in acılı babası Yılmaz Özdemir, "Bu acıyı en iyi çeken bilir" diyerek, Muğla'da öldürülen Gültekin'in babasını telefonla aradı. Acısını paylaştı.







Özdemir "Ceren öldürüleli 8 ay oldu. Kaç kadın bunun üzerine öldürüldü. Yeter artık, kızlarımızın suçu ne" diye haykırdı. Ceren'in katil zanlısı, Özgür A.'ydı (35). Saklandığı evde yakalanan Arduç, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisiydi. Baba Özdemir, "Ben Ceren'ime prensesim, meleğim, tavşanım' derdim. Pınar'da başka bir babanın kınalı kuzusu, prensesiydi. Bir cani geldi prensesimi aldı. Başka bir cani geldi, Pınar'ı kopardı sevdiklerinden" dedi. Eşi Gülferi Özdemir'in hemşire emeklisi olduğunu, kendisinin de Ordu Üniversitesi'nden emekli olduğunu ama hala çocuklarını okutabilmek için çalıştığını söyleyen acılı baba "Ceren öyle melek gibi bir kızdı ki... Kendi harçlığıyla gider sokak hayvanlarına mama alırdı. Annesi sorardı 'yavrum ne yaptın yemek yedin mi bugün' diye. O da 'Anne sokakta kimsesiz köpekler gördüm. Açtılar, ne yapayım harçlığımla onlara mama aldım' derdi. Böyle bir melekti benim kızım. Karıncayı incitmezdi. Ona da Pınar'a da kıydılar. Nasıl kıydınız bu meleklere" diye konuştu.



YARIN : GÜLEDA'YI KAYBETTİK ÖLDÜK, HER KADIN CİNAYETİNDE BİR KERE DAHA ÖLDÜK...

