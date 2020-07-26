Bir kez daha yüreğimiz yandı

Pınar'ınölümü, Mersin Tarsus'ta 5 yıl önce öldürülen ve cesedi yakılan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın (19) ailesini derinden sarstı. Pınar, Özgecan öldürüldüğünde Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter. Böyle şerefsizler asılmalı" diye yazmıştı. Bunu öğrenen Özgecan'ın annesi Songül Aslan "Nasıl da yavruma sahip çıkmış. 5 yıl sonra da onun başına gelmiş. Kim ister. Yeter artık Özgecan'lar, Pınar'lar ölmesin" dedi. Baba Mehmet Aslan ise "Yine sözün bittiği yerdeyiz. Bu acıdan geçen bilir. Acı büyük. Pınar'ın öldürülmesi bizi 5 yıl önceye götürdü. Özgecan'ın öldürülmesi hiç aklımızdan çıkmaz iken öldürülen her kadında yüreğimiz bir kez daha yanıyor. Son nefesimize kadar bu acı bizimle yaşayacak ama öldürülen her kadının acısıyla bu yürek artık dayanmıyor" diye duygularını aktardı. Özgecan, tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste öldürülmüş ve cesedi yakılmıştı. Oysa üniversite öğrencisiydi Özgecan, psikoloji okuyordu. Özgecan'ın öldürülmesiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken olaydan bir yıl sonda uğradığı silahlı saldırıda öldü.