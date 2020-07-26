Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği ücretlerine artış geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklama ile birlikte eğitimli bakıcı desteğinde artış yapıldığı belirtildi. Bakan Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen 'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 euro artırımlı (350 euro) ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.

Peki, Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği kaç para oldu? Eğitimli bakıcı desteği ne kadar?