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Çalışan annelere verilen kaç para oldu? Eğitimli bakıcı desteği ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinde artış olduğu belirtildi. Bilindiği üzere çalışan annelere verilen parası 200 euro idi. Bakıcı desteği için başvurular e-devlet şifresiyle internet sitelerinden yapılıyordu. Peki, 2020 Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği kaç para oldu? Eğitimli bakıcı desteği ne kadar?

Giriş Tarihi: 26.7.2020 11:01 ABONE OL
Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği kaç para oldu? Eğitimli bakıcı desteği ne kadar?

Çalışan annelere verilen ücretlerine artış geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklama ile birlikte eğitimli bakıcı desteğinde artış yapıldığı belirtildi. Bakan Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen 'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 euro artırımlı (350 euro) ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.

Peki, Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği kaç para oldu? Eğitimli bakıcı desteği ne kadar?

Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği kaç para oldu? Eğitimli bakıcı desteği ne kadar?

Projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, "Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır" sloganıyla 2019 yılında başlayan Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler" dedi.

Bakan Selçuk projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirtti. Bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği kaç para oldu? Eğitimli bakıcı desteği ne kadar?

Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 euro 2022 yılı için de 350 euro olacağının mesajını verdi.

BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeye www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabilmektedir.

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Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği kaç para oldu? Eğitimli bakıcı desteği ne kadar?
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