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Deniz aracı geliştiren vatandaşa büyük şok! Köylüler "Füze gördük" diye ihbar etti...

'de Ali Yiğit isimli vatandaş, kertenkelelerden esinlenerek geliştirdiği deniz aracının patentini aldıktan sonra prototipin testini yapmak istedi. Bunun için de yetkililerden izin alan Yiğit, köylülerin yanlış anlayıp jandarmaya "füze gördük" ihbarında bulunmasıyla büyük şok yaşadı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 12:07 Son Güncelleme: 26.7.2020 12:14 ABONE OL
Deniz aracı geliştiren vatandaşa büyük şok! Köylüler Füze gördük diye ihbar etti...

'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ali Yiğit, demir ve sac kullanarak denizde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracı yaptı. Ali Yiğit'in test için baraj gölüne götürdüğü prototipi gören köylüler, 'füze gördük' ihbarında bulundu.

Deniz aracı geliştiren vatandaşa büyük şok! Köylüler Füze gördük diye ihbar etti...

İmam Hatip Lisesi mezunu olan ve 'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ali Yiğit, su üzerinde koşan kertenkeleleri inceleyerek, denizde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracı yapmaya çalıştı.

Deniz aracı geliştiren vatandaşa büyük şok! Köylüler Füze gördük diye ihbar etti...

Projesinde atık demirler ve sac kullanan Ali Yiğit, geliştirdiği projenin 350 kilo ağırlığında, 6 metre 30 santimetre boyunda olan prototipini kısa sürede yaparak test aşamasına geçti. Testlerde yüzde 100'lük başarı elde eden Yiğit, asıl projesi olan denizlerde elektrikli gemi projesini yapmaya başladı.

Deniz aracı geliştiren vatandaşa büyük şok! Köylüler Füze gördük diye ihbar etti...

Denizlerde hızlı toplu taşımacılık yapılması amacı ile projeye başladığını anlatan Ali Yiğit, "Yaptığımız araç, toplu taşıma aracı olarak kullanılabiliyor. Ekonomik yakıt özelliği olan ve denizde önden çekişli gidebilen tek araç" dedi.

Deniz aracı geliştiren vatandaşa büyük şok! Köylüler Füze gördük diye ihbar etti...

Aracı yaparken su üzerinde koşan kertenkeleleri 3 gün incelediğini ve esinlendiğini söyleyen Yiğit, "Bu aracın orijinal boyutu 250 kişilik. Bizim yaptığımız bu araç ise uzaktan kumandalı 6 metre 30 santim boyutunda. Şuandaki prototip 350 kilo ağırlığında" diye konuştu.

Deniz aracı geliştiren vatandaşa büyük şok! Köylüler Füze gördük diye ihbar etti...

"TESTLERDE YÜZDE 100'LÜK BAŞARI ELDE ETTİK"

"Biliyorsunuz denizlerde toplu taşıma oranı dünya çapında yüzde 1 civarındadır. Bunun da birtakım sebepleri var. Denizdeki toplu taşıma araçları kara araçlarından hızlı değil" diyen Yiğit, "Biz daha ekonomik ve daha hızlı yolcu taşımak amaçlı düşündük. Bu aklımıza geldi projesini yaptık daha sonra da prototipini yaptık. Testler yaptık ve testlerden yüzde 100'lük bir başarı elde ettik" ifadelerini kullandı.

Deniz aracı geliştiren vatandaşa büyük şok! Köylüler Füze gördük diye ihbar etti...

PATENTİNİ DE ALDI

Proje ve yapımını tek başına gerçekleştirdiğinin altını çizen Yiğit, "Türk Patent Enstitüsüne başvurarak belgemizi aldık. Endüstriyel tasarım onayını da aldık şu anda lisansımız tamam.

Deniz aracı geliştiren vatandaşa büyük şok! Köylüler Füze gördük diye ihbar etti...

Bu modelin ana özellikleri muhafaza edilmek şartıyla sadece motor kısmında değişiklik yaparak denizlerde elektrikli gemi projesine imza atmış olacağız, kısmet olursa onun hazırlığı içerisindeyiz" dedi.

Deniz aracı geliştiren vatandaşa büyük şok! Köylüler Füze gördük diye ihbar etti...

KÖYLÜLER "FÜZE GÖRDÜK" DİYE İHBAR ETTİ

Prototipi yaptıktan sonra bir baraj gölünde testleri gerçekleştirmek için gereken izinleri aldıktan sonra yola çıktıklarını anlatan Ali Yiğit, "Bu prototipi teste götürürken izin almıştık ama izin aldığımız yere değil de başka bir yere götürmüştük.

Deniz aracı geliştiren vatandaşa büyük şok! Köylüler Füze gördük diye ihbar etti...

Köylerden geçerken vatandaşlar ne olduğunu bilmediği için jandarmaya ihbarda bulunmuş. İhbarda bulunurken tabii aracın ne olduğunu bilmeyenler 'Bir füze geçti, füze gördük' diye ihbar etmişler.

Deniz aracı geliştiren vatandaşa büyük şok! Köylüler Füze gördük diye ihbar etti...

Jandarma ekipleri de telaşlanmışlar ve terör eylemi yapılıyor zannederek baskın yaptılar. Ama aldığımız izin belgeleri de yanımızda olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu olayı da hiç unutamıyorum" diye konuştu.

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Deniz aracı geliştiren vatandaşa büyük şok! Köylüler "Füze gördük" diye ihbar etti...
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