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'de feci kaza! Yaşamını yitiren kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu

'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına şehirler arası yolcu taşıyan otobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın yaşamını yitirdi. Acı haberi aldıktan sonra olay yerine gelen kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu. Acılı ailey ijandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 14:21 Son Güncelleme: 26.7.2020 14:24 ABONE OL
Düzce'de feci kaza! Yaşamını yitiren kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu

'de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Feci şekilde can veren kadının eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu.

Düzce'de feci kaza! Yaşamını yitiren kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu

Kaza, D-655 karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu'dan Zonguldak Ereğli'ye giden Adnan A. idaresindeki Temsa marka 81 AAV 999 plakalı yolcu otobüsü, karşıdan karşıya geçen 55 yaşındaki Hanife Yılmaz'a çarptı.

Düzce'de feci kaza! Yaşamını yitiren kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu

Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 20 metre sürüklenen kadın için bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de feci kaza! Yaşamını yitiren kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu

JANDARMA EKİPLERİ TESKİN ETMEYE ÇALIŞTI

Olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazenin başından bir an olsun ayrılmayan Hanife Yılmaz'ın eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri acılı eş ve oğlunu teskin etmeye çalıştı.

Düzce'de feci kaza! Yaşamını yitiren kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu

Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından cenaze Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzce'de feci kaza! Yaşamını yitiren kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu

Kazaya karışan otobüs şoförü Adnan A. ise gözaltına alındı. Otobüste bulunan yolcular firma tarafından tahsis edilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Düzce'de feci kaza! Yaşamını yitiren kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu

Kaza nedeni ile tek şeritten sağlanan trafik, otobüsün kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Düzce'de feci kaza! Yaşamını yitiren kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hanife Yılmaz'ın eşi, oğlu, gelini ve torunları ile Akçakoca'ya günübirlik tatile gittiği, Şifalı Su mevkiinde bulunan kaynaktan su almak için durdukları ve Hanife Yılmaz'ın suyu aldıktan sonra arabaya gittiği esnada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Düzce'de feci kaza! Yaşamını yitiren kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu
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