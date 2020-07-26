Düzce'de feci kaza! Yaşamını yitiren kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu

JANDARMA EKİPLERİ TESKİN ETMEYE ÇALIŞTI

Olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazenin başından bir an olsun ayrılmayan Hanife Yılmaz'ın eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri acılı eş ve oğlunu teskin etmeye çalıştı.