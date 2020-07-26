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Evde çıkan yangında 5 aylık bebek yaşamını yitirdi

'nin Baklan ilçesinde evde çıkan yangında beşiğinde yaralanan bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, ablası tedavi altına alındı. Gazetecilere açıklama yapan muhtar, bebeğin babasının tarlada, annesinin de bahçede olduğu sırada yangının çıktığını söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 16:54 Son Güncelleme: 26.7.2020 17:08 ABONE OL
Evde çıkan yangında 5 aylık bebek yaşamını yitirdi

Baklan'a bağlı Beyelli Mahallesi'nde Aytekin ve Sevgi Akışık çiftine ait evin çocuk odasında sabah saatlerinde ilk belirlemelere göre televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı.

Evde çıkan yangında 5 aylık bebek yaşamını yitirdi

Alevlere ilk müdahaleyi anne Sevgi Akışık ve akrabaları yaptı.

Yangının başladığı odada bulunan 4 yaşındaki Beyza kendi imkanlarıyla dışarı çıktı, 2 yaşındaki Eşenaz ile beşikte yatan 5 aylık İsmail'i anneleri kurtardı.

Evde çıkan yangında 5 aylık bebek yaşamını yitirdi

İSMAİL BEBEK KURTARILAMADI

Vücudunda yanıklar oluşan İsmail bebek ile kolundan yaralanan Eşenaz Akışık, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evde çıkan yangında 5 aylık bebek yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü.

Evde çıkan yangında 5 aylık bebek yaşamını yitirdi

Muhtar Sami Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, babanın tarlada, annenin evin bahçesinde olduğu sırada çıkan yangını anne ve yakınlarının söndürmeye çalıştığını belirtti.

Evde çıkan yangında 5 aylık bebek yaşamını yitirdi

Muhtar Tuncel, "Annesi kapıdan giriyor. Yengesi kürekle camı kırıyor. Dalgıç pompayla içeri su sıkıyorlar. Annesinin beşikten yaralı kurtardığı 5 aylık İsmail vefat etti. Diğer çocuğun kolunda yanıklar var.

Evde çıkan yangında 5 aylık bebek yaşamını yitirdi

Olay yerinde inceleme yaptılar, televizyondan başka bir şey yok." diye konuştu.

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Evde çıkan yangında 5 aylık bebek yaşamını yitirdi
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