Evde çıkan yangında 5 aylık bebek yaşamını yitirdi

İSMAİL BEBEK KURTARILAMADI

Vücudunda yanıklar oluşan İsmail bebek ile kolundan yaralanan Eşenaz Akışık, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.