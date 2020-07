Futsal nedir, nasıl oynanır? Futsal oyun kuralları nelerdir?

Futbolu andıran bir çeşit salon futbolu olarak anılan futsal oyunu futbola oranla kuralları oldukça farklıdır. Futsal oyunun geçmişi yaklaşık olarak 1930 senesine kadar uzanmaktadır. 1930 Yıllarında Juan Carlos Cariani tarafından futbolun beşer oyuncudan oluşan bir çeşidini açık ya da kapalı salonlarda oynatılmaya başlanması ile futsal oyunu şekillenmiştir. Bu oyun 1930'lu yıllarda temelleri atılan ve daha sonra günümüzde FIFA bünyesinde bulunan ve dünya şampiyonası düzenlenen bir spor olmaktadır. Futsal oyun süresi ve oyuncu sayısı nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Futsalda kaleciye geri pas kuralı ve saha ölçüleri işte detaylar.

FUTSAL OYUN SÜRESİ

Günümüzde yaygın bir spor dalı olan ve daha çok futbolu andıran bu oyun saha futbolu olarak adlandırılmaktadır. Kendine özgü kuralları ile farlı olan bu oyunda birinci hakem, ikinci hakem, süre hakemi ve üçüncü hakem olmak üzere 4 hakem bulunmaktadır. Yaklaşık olarak topun çevresi en çok 64, en az 62 cm olmak üzere deri ya da benzeri malzemeden üretilmiş toplardır. Futsal oyunun süresi ise genellikle maç her bir devresi 20 dakika olacak şekilde iki devre halinde oynanan bir oyun olmaktadır.

FUTSAL OYUNCU SAYISI

Futsal oyunu yani saha futbolu olarak bilinen bu oyun biri kaleci olmak üzere her biri en çok beş oyuncudan oluşan iki takım arasında oynanan bir saha futboludur. Bu oyunda takımlardan birinde eğer ki üçten az oyuncu bulunuyor ise, o maç başlatılmamaktadır. Eğer ki oyun devam ederken takımlardan birinin oyuncu sayısı üçten aşağı düşerse oyun tatil edilmektedir.

FUTSAL OYUN KURALLARI

Futsal olarak bilinen saha futbolu oyunu kuralları şu şekildedir;

•Futsal oyunu için gerekli olan ilk kural bir takım kalecide dahil toplam 5 kişiden oluşması gerekmektedir. Yedek oyuncu sayısı en fazla 7 olması gerekiyor.

•Futsal oyununda maç sırasında herhangi bir oyuncu değişikliğinde sınırlama bulunmaz. Oyuncu değişikliği için futboldaki gibi oyunun durması gerekiyor. Sporcular krampon yerine canvas veya deriden yumuşak spor ayakkabısı tercih etmeleri gerekiyor.

•Maç süresi yaklaşık olarak 20 dakikadan ve 2 şer devreden oluşmaktadır. Oyundaki her takım, her devrede birer dakikalık mola kullanabilmektedir. Devre arası ise yaklaşık olarak 15 dakika olarak bilinmektedir.

•Futsal oyununda her devre 5 faulden sonra yapılan her faul için 10 metre mesafeden penaltı vuruşu yapılmaktadır.

•Eğer ki futsal oyununda bir oyuncu kırmızı kart görürse, kartı gören oyuncu yerine 2 dakika sonra veya karşı takım gol atınca başka bir oyuncu girmesi gerekmektedir.

•Bu oyunda 1 orta hakem, 1 yardımcı hakem, 1 süre hakemi ve 1 tane de yedek hakem olmak üzere en fazla 4 hakem bulunmaktadır.

•Futsal oyununda uzatma yoktur. Onun yerine topun oyunda olmadığı zaman süre durdurulması gerekiyor.

•Futsalda kaleci topu en fazla 4 saniye elinde tutabilmektedir. Ayrıca kaleciye geri pas olmaz.

FUTSALDA KALCEYİCE GERİ PAS KURALI

Futsal oyunu her bir takım 5 oyuncu bulunarak karşılıklı oynanan saha futboludur. Bu oyunda karşılaşmaları, birisi kaleci olmak kaydıyla beşer oyuncudan oluşan bir oyuncuya değmeden oyuncu geri alırsa eğer kaleci, takım arkadaşından bilinçli olarak tarafından oynanmış olmak şartı ile, kafa, göğüs veya diziyle kalecisine pas olarak verebilmektedir. Fakat eğer ki hakem bu hareketin kurala karşı hile olduğuna kanaat getirirse geçersiz sayılır.

FUTSAL SAHA ÖLÇÜLERİ

Futsal oyunu yani diğer adı ile saha futbolunda salon ölçüleri ve saha üzerinde yer alan çizgiler şu şekilde olmaktadır; Saha alanı boyu yaklaşık olarak en az 25 metre en fazla ise 42 metre olması gerekmektedir. Oyun oynanacak sahanın eni ise yaklaşık olarak en az 16, en fazla ise 25 metre olması gerekmektedir. Uluslararası karşılaşmalarda ise bu oran yaklaşık olarak saha boyu en az 38 metre, eni ise en az 20 metre olması şartı gerekmektedir.