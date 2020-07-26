Güneş yanığı kaç günde geçer? Güneş yanığı kendiliğinden geçer mi?

Gündelik hayatımızda daha çok sıcak havalarda yoğun bir şekilde güneş ışınlarına maruz kalma durumuna güneş yanığı adı verilmektedir. Güneş yanığı olarak bilinen bu durum daha çok, cildin yoğun güneş ışığına maruz kalması sonucu ortaya çıkan, güneşe maruz kalan ilgili bölgenin akut iltihaplanması durumuna denilmektedir. Özelliklede açık cilt rengine sahip olan bireyler ve çocuklarda yanık meydana gelmesi durumu risk grubunda olmaktadır. Bu konuda bu cilt tipine sahip kişiler güneş yanığına daha hassas durumdadırlar. Güneş yanıkları boyutuna göre ne kadar süre maruz kalmanız durumuna göre ne zaman geçeceği belirlenmektedir. Yüzdeki güneş yanığı ne zaman geçer? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

GÜNEŞ YANIĞI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Sıcak havalarda güneşlenmek isteyen veya tatile gidip denize giren kişililerde güneş yanığına rastlamak daha sık karşılanmaktadır. Güneş yanığı durumunda ağır bir şekilde olmasında bazı belirtiler meydana gelmektedir. Bu belitler genellikle; Boyun tutulması, mide bulantısı, titreme ve baş ağrısı gibi belirtiler meydana gelir. Bu durumdan rahatsızlık duyan kişiler güneş yanığı durumunun kaç günde geçebileceğinin merak etmektedirler. Hafif bir şekilde meydana gelen güneş yanıkları genellikle kızarıklık ile kendini göstermektedir. Bu yanıklar genellikle 3 ila 5 gün arasında geçmektedir. Bu sırada cildiniz yenilenirken, birkaç gün içinde soyulabilmektedir. Orta derece meydana gelen güneş yanıkları ise diğer hafif güneş yanıklara göre daha ağrılı olmaktadır. Biraz daha geç geçebilmektedir.

GÜNEŞ YANIĞI KENDİLİĞİNDEN GEÇER Mİ?

Yaygın bir rahatsızlık durumu olan güneş yanığı durumu güneşten gelen bazı ultraviyole radyasyona uzun süre maruz kalınması durumunda cildi etkileyen bir tür radyasyon yanığı olarak bilinmektedir. Kısaca yanık çeşitlerinden birisi olan güneş yanığı ultraviyole (UV) ışınlarının neden olan bir deri hasarı olarak bilinmektedir. Güneş yanığında ilk başlarda cilt kırmızılaşır, hassaslaşır ve daha sonraları ağrılar meydana gelir. Birkaç gün sonra ise de deriniz pul pul dökülmeye ve soyulmaya başlayabilmektedir. Bu durum genellikle 7 gün sürmektedir ve 7 içinde tamamen iyileşmektedir.

YÜZDEKİ GÜNEŞ YANIĞI NE ZAMAN GEÇER?

Bir tür yanık çeşidi olan güneş yanıkları ultraviyole ışınlarından gördüğü zarara karşı cildin geliştirdiği bir tepki olarak bilinmektedir. Bunun sonucunda, kızarık bir cilt, yorgunluk ve hafif bir baş dönmesiyle belirti göstermektedir. Bazı ultraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalma durumu hayati tehlike oluşturan durumlara sebep olabilmektedir ve ayrıca cilt kanserine yol açabilir. Bu sebeple güneş ışınlarından korunmak için mutlaka güneş kreminizi yanınızda getirmeyi ihmal etmeyiniz. Ayrıca güneş yanığı olan bölgeye demlenmiş ve yahut soğumuş olan poşet çayları yanık olan bölgenin üzerine koyabilirsiniz. Ayrıca yoğurt sürmek de güneş yanığı sonucu meydana gelen yanıkları götürmeye yardımcı olmaktadır.

Bu uygulamaları uyguladığınız takdirde cildinizi rahatlatmaktadır fakat yanığın ciddiyetine göre ağrılar gün içerisinde 4 ve 5 gün sürebilir ya da daha da uzun sürebilir. Ardından daha sonra cildiniz soyulabilmektedir. Tüm bu durumlardan korunmak için mutlaka güneşe çıkmadan önce yüksek faktörlü güneşten koruyan bir güneş kremi kullanın.