Hakka Suresi Okunuşu ve Anlamı - Hakka Suresi Arapça Türkçe Oku, Meali, Faziletleri

Hakka Suresi, Mekke döneminin ilk yıllarında inmiştir. 52 ayetten oluşan sure adını ilk ayette yer alan ''el-Hakka'' kelimesinden almıştır. Hakka, Hak, hukuk, hesap, her şeyin ortaya çıkacağı, gerçekleşeceği gün anlamına gelir. Ahirette mutlu olacak müminlerden ve kâfirlerin çekeceği cezalardan bahsedilmiştir. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu serede çok önemli bilgiler yer almıştır. Hakka Suresi Arapça Türkçe okunuşu anlamı ve meali bu başlık altında yer alıyor.

Hakka Suresi Konusu

Hakka Suresi, ilk ayette yer alan ''gerçekleşen olan kıyamet'' sözleri ile başlamıştır. Temel olarak kıyamet hallerinden söz edilmiştir. Kıyamet gününde kâfirlerin çekeceği cezalar ve müminlerin hallerinden söz edilmiştir. Sure, '' O halde sen, yüce Rabbinin adıyla tespih et.'' ayeti ile son bulmaktadır.

Hakka Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.Elhakkatu.

2.Melhakkatu.

3.Ve ma edrake melhakkatu.

4.Kezzebet semudu ve 'adun bilkari'ati.

5.Feemma semudu feuhliku bittağıyeti.

6.Ve emma 'adun feuhliku birıyhın sarsarin 'atiyetin.

7.Sahhareha 'aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feterelkavme fiyha sar'a keennehum a'cazu nahlin haviyetin.

8.Fehel tera hehum min bakıyetin.

9.Ve cae fir'avnu ve men kablehu velmu'tefikatu bilhatıeti.

10.Fe'asav resule rabbihim feehazehum ahzeten rabiyeten.

11.İnna lemma tağalmau hamelnakum fiylcariyeti.

12.Linec'aleha lekum tezkireten ve te'ıyeha uzunun va'ıyetun.

13.Feiza nufiha fiysuri nefhatun vahıdetun.

14.Ve humiletil'ardu velcibalu fedukketa dekketen vahıdeten.

15.Feyevmeizin veka'atilvakı'atu.

16.Venşakkatissema'u fehiye yevmeizin vahiyetun.

17.Velmeleku 'ala ercaiha ve yahmilu 'arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun.

18.Yevmeizin tu'radune la tahfa minkum hafiyetun.

19.Feemma men utiye kitabehu bi yemiynihi feyekulu haumu'krau kitabiyeh.

20.İnniy zanentu enniy mulakın hısabiyeh.

21.Fehuve fiy 'ıyşetin radıyetin.

22.Fiy cennetin 'aliyetin.

23.Kutufuha daniyetun.

24.Kulu veşrebu heniyen bima esleftum fiyl'eyyamilhaliyeti.

25.Ve emma men utiye kitabehu bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem ute kitabiyeh.

26.Ve lem edri ma hısabiyeh.

27.Ya leyteha kanetilkadıyete.

28.Ma ağna 'anniy maliyeh.

29.Heleke 'anniy sultaniyeh.

30.Huzuhu feğulluhu .

31.Summel cehıyme salluhu.

32.Summe fiy silsi letin zer'uha seb'une zira'an feslukuhu.

33.İnnehu kane la yu'minu billahil'a zıymi.

34.Ve la yehuddu 'ala ta'amil miskiyni.

35.Feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.

36.Ve la ta'amun illa min ğısliynin.

37.La ye'kuluhu illelhatıune.

38.Fela uksimu bima tubsırune.

39.Ve ma la tubsırune.

40.İnnehu lekavlu resulin keriymin.

41.Ve ma huve bikavli şa'ırin kaliylen ma tu'minune.

42.Ve la bilkavli kahinin kaliylen ma tezekkerune.

43.Tenziylun min rabbil'alemiyne.

44.Velev tekavvele 'aleyna ba'dal'ekaviyli.

45.Leehazna minhu bilyemiyni.

46.Summe lekata'na minhulvetiyne.

47.Fema minkum min ehadin 'anhu haciziyne.

48.Ve innehu letezkiretun lilmuttekıyne.

49.Ve inna lena'lemu enne minkum mukezzibiyne.

50.Ve innehu lehasretun 'alelkafiriyne.

51.Ve innehu lehakkulyakıyni.

52.Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

Hakka Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Gerçekleşecek olan kıyamet!

2.Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?

3.Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin?

4.Semûd ve Âd kavimleri, yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi (Kıyameti) yalanladılar.

5.Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi.

6.Âd kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi.

7.Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.

8.Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?

9.Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı olan Lût kavmi) hep o suçu işlediler.

10.Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah da onları gittikçe artan bir azap ile yakaladı.

11, 12.Şüphesiz, (Nûh zamanında) su bastığı vakit, sizi gemide biz taşıdık ki, bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin.

13, 14, 15.Sûr'a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş(kıyamet kopmuş)tur.

16.Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur.

17.Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz taşıyıcı taşır.

18.O gün (hesap için Allah'a) arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz.

19.İşte o vakit, kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki: "Gelin, kitabımı okuyun!"

20."Çünkü ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum."

21.Artık o, hoşnut bir hayat içindedir.

22.Yüksek bir cennettedir.

23.Onun meyveleri sarkar (kolaylıkla devşirilebilir).

24.(Onlara şöyle denir:) "Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık, afiyetle yiyin, için."

25.Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: "Keşke kitabım bana verilmeseydi."

26."Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim."

27."Keşke ölüm her şeyi bitirseydi."

28."Malım bana hiçbir yarar sağlamadı."

29."Saltanatım da yok olup gitti."

30.(Allah şöyle der:) "Onu yakalayıp bağlayın."

31."Sonra onu cehenneme atın."

32."Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu."

33."Çünkü o, azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu."

34."Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu."

35."Bu sebeple, bugün burada onun samimi bir dostu yoktur."

36."Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur."

37."Onu günahkârlardan başkası yemez."

38, 39, 40.Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur'an), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah'dan alıp tebliğ ettiği) sözüdür.

41.O, bir şâirin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz!

42.Bir kâhinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz!

43.O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.

44, 45.Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle yakalardık.

46.Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.

47.Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.

48.Şüphesiz Kur'an Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

49.Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.

50.Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir.

51.Şüphesiz Kur'an gerçek kesin bilgidir.

52.O halde sen, yüce Rabbinin adıyla tespih et.

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