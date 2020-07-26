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Son dakika: 'da batan teknenin kaptanı serbest bırakıldı

Son dakika haberine göre açıklarında 27 kişinin bulunduğu teknenin gözaltına alınan kaptanı serbest bırakıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 12:11 Son Güncelleme: 26.7.2020 12:18 ABONE OL
Son dakika: Heybeliada'da batan teknenin kaptanı serbest bırakıldı

Heybeliada açıklarında 00.40 sıralarında mürettebatıyla birlikte 27 kişinin bulunduğu tekne bilinmeyen bir sebeple alabora olmuş, tekenedeki herkes Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında teknenin kaptanı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kaptan M.B.'nin (30) polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.


Öte yandan hastanedeki yaralılardan 1'inin yoğun bakımda olduğu bildirildi.

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Son dakika: Heybeliada'da batan teknenin kaptanı serbest bırakıldı
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