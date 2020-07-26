İkizlerini kurtarmak için kendi canını verdi

Suriye uyruklu Mahmut Surani (36), ikiz çocukları Ahmet (12) ve Muhammed Surani (12) ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için İznik Gölü'ne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren ikiz kardeşleri kurtarmak isteyen babaları Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani gölde kayboldu. Vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan ikizler, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan aramada, baba Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani'nin cesedine ulaşıldı.Öte yandan Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren Ali Erkan (9) ve kuzeni İmam Erkan (8) boğularak hayatını kaybetti.