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İkizlerini kurtarmak için kendi canını verdi

'nde boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
İkizlerini kurtarmak için kendi canını verdi
Suriye uyruklu Mahmut Surani (36), ikiz çocukları Ahmet (12) ve Muhammed Surani (12) ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için İznik Gölü'ne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren ikiz kardeşleri kurtarmak isteyen babaları Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani gölde kayboldu. Vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan ikizler, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan aramada, baba Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani'nin cesedine ulaşıldı.
Öte yandan Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren Ali Erkan (9) ve kuzeni İmam Erkan (8) boğularak hayatını kaybetti.
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İkizlerini kurtarmak için kendi canını verdi
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