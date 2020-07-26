İşkenceci sevgilinin 11 yıl hapis isteniyor

Yabancı uyruklu sevgilisini kendisinden ayrılması üzerine eve kilitleyip kemerle boğazını sıkıp bir de pasaportuna el koyarak işkence yapan gözü dönmüş sevgili hakkında 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te meydana geldi. H.K., isimli 28 yaşındaki genç adamın yabancı uyruklu M.Y. ile ilişkisi vardı. İkili yaşanan bir tartışma sonrası ayrılmaya karar verdi. Ayrılığı kabul edemeyen genç adam önce kız arkadaşını eve kilitledi, ardından da darp etmeye başladı.

POLİSLER TAKSİYİ DURDURUNCA KURTULDU



Kemerle boğazını sıkıp elleriyle genç kadına şiddet uygulayan H.K., birde sevgilisinin pasaportuna el koyarak işkence yaptı. İşkence sonrası sevgilisi tarafından taksiyle bir mekâna götürülmeye çalışılan genç kadının da içerisinde bulunduğu taksi polis tarafından durdurulunca genç kadın polislere sığınarak eski sevgilisi H.K.'den şikâyetçi oldu.

ODAYA KİLİTLEYİP KEMERLE BOĞAZINI SIKTI



Şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.K., "Ben kimseyi darp etmedim, aramızda bir tartışma oldu ve ben de kendisini evden kovdum. Darp iddiaları yalandır" şeklinde ifade verdi. İfadesi alınan genç kadın ise, sevgilisi tarafından uğradığı işkenceyi tek tek anlatarak, "Önce beni darp etti, hatta boğazımı kemerler sıktı. Ölüm tehditleri de savurdu. Benim pasaportuma el koyduğu için zaten bir yere gidemiyordum. Çıkarken evde bulunan kapı ve pencereleri de kilitliyordu" şeklinde konuştu.

11 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda cani sevgili hakkında 'Kişiyi hürriyetinden Yoksun Bırakma', 'Yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.