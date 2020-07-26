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'nda yatta skandal görüntüler! Koronavirüsü umursamadan eğlendiler...

Koronavirüs salgınının bitmediği, tehlikenin hala devam ettiği yetkililerce sürekli hatırlatılıyor... Yapılan onca sosyal mesafe ve maske uyarısına rağmen bazı vatandaşlar ısrarla vurdumduymaz hareketler sergilemeye devam ediyor. Son olarak 'nda bir yatta düzenlenen eğlencenin görüntüleri 'bu kadarına da pes' dedirtti.

İHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 12:54 Son Güncelleme: 26.7.2020 13:03 ABONE OL
İstanbul Boğazı'nda yatta skandal görüntüler! Koronavirüsü umursamadan eğlendiler...

Koronavirüs salgınına rağmen bazı tekne ve yatlarda eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen düzenlenen partilerde kurallar hiçe sayılıyor.

KURALLARI HİÇE SAYDILAR

Sosyal medyada yer alan yat partilerinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Görüntülerde Boğaz'a açılan tekne ve yatlarda düzenlenen doğum günü ile düğüne katılan kişiler salgına rağmen doyasıya eğleniyor.

Zorunlu olmasına rağmen maske takmayan ve hiçbir kuralı umursamayan kişiler, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

İstanbul Boğazı’nda skandal görüntüler! Yat partisi düzenleyip...

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İstanbul Boğazı'nda yatta skandal görüntüler! Koronavirüsü umursamadan eğlendiler...
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