Artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşların yoğun olarak kullandığı sorumluluk bölgesindeki plajlara yönelik Jandarma Asayiş Timleri, Motosikletli Asayiş Timleri, Jandarma Trafik Timleri, Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Atlı Jandarma Timlerinin (225 Tim 775 personelin) katılımıyla denetimler yapıldı.



MASKE DENETİMİ



Denetimlere katılan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, belirtilen yerlerde koronavirüs tedbirlerine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelgelerde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği vatandaşlarımızın plajlarda sosyal mesafe kuralına plaj dışında ise maske kullanımı ve sosyal mesafe zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ile müsaade edilen yerlerde denize girilip girilmediğinin kontrollü yapıldı.

İstanbul’da plajlara jandarma denetimi! Sosyal mesafe denetlemesi yapıldı | Video

ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ



Jandarma ekiplerince vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymalarının yanında can mal güvenlikleri açısından denize girmenin yasaklandığı Şile Sahilköy ve Sofular bölgesinde denize girmemeleri konusunda megafon ile uyarılarda bulunuldu.

Jandarma Trafik Timlerinin Sarıyer Kısırkaya bölgesinde artan araç trafiğini yönlendirmek ve araçların trafiği aksatmayacak şekilde park edilmesini sağlamak maksadıyla yoğun çaba sarf ettiği, Sarıyer Gümüşdere plajındaki Atlı Jandarma Timlerinin çocukların ilgi odağı olduğu görüldü. Vatandaşların huzurlu bir hafta sonu geçirebilmeleri maksadıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığının bu tür denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.