İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, yeniden uzatıldı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasağı ile ilgili geçtiğimiz ay yeni gelişmeler yaşanmış ve Temmuz ayında sona erecek olan bu geçici yasa bir süre daha uzatılmıştı. Şimdilerde ise yeniden meclise sunulan teklifle gündeme gelen yasaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda işveren ve işçi konumunda olan vatandaşlar sürenin ne kadar uzatıldığına dair detayları merak ediyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte detaylar…
Salgın sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya konan kısıtlamanın bir süre daha devam edeceği yönündeki iddialar Bilindiği üzere, yasak normal şartlarda 17 Temmuz'da sona erecekti. Bu tarihten itibaren işverenler, çalışanlarını işten çıkarma hakkına sahip olabileceklerdi. Şimdi ise yeni düzenlemeye göre geçici yasanın 2021 yılına kadar uzatabileceği bildirildi.
İstihdama ilişkin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
İş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenleme
COVID-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek.
Kanunla, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih engelinin istisnalarına ekleniyor.
"İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 1 AY DAHA UZATILMIŞTI"
Başkan Erdoğan tarafından gelen son açıklama şöyle;
Kısa çalışma ödeneğini bir ay daha uzatıyoruz. Nakdi ücret desteği ve iş fesih sınırlaması 1 ay daha devam edecektir.
Sürekli kişisel gelişim temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz. STK'ları hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar iletişim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır.
Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak. Irak'ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize yardım paketini yarın yola çıkarıyoruz.