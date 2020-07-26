Karantinaya uymayana 1 yıl hapis

Koronavirüs nedeniyle hakkında 14 günlük karantina kararı olmasına rağmen tedbire uymayıp dışarı çıkanlara 2 aydan 1 yıla kadar hapis isteniyor. İstanbul'da yaşanan 3 örnek, karantinayı ihlal edenlerin toplum sağlığı için oluşturduğu tehdidi ortaya koyuyor. İşte örnekler:Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs pozitif çıkan K.A., T.A. ve M.Ş.'ye 14 gün karantina tebliğ etti. Şüpheliler karantinaya uymadı. Savcılık şüpheliler hakkında "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.Bahçelievler'de koronavirüs pozitif çıkan N.B. karantinaya uymadı ve dışarı çıktı. Polis kontrolünde yakalandı. Şüpheliye aynı suçlamayla aynı ceza istendi.İstanbul'da minibüs şoförü A.S., iki yolcunun "M.B. koronavirüs ama dışarı çıkıyor" diye konuştuğunu işitti. Karakola başvurdu. Polis M.B.'yi aradı ancak M.B. memleketinde çıktı. M.B. hakkında aynı suçlamayla 2 aydan 1 yıla kadar hapis istendi.