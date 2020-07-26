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Kayınpeder, damadını öldürmüştü! Kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı...

'da nişanlı çiftin 'açık giyinme' konusunda tartışmasının ardından kız tarafı nişanı atmış ve iki aile arasında kavga çıkmış, kızın üvey babası damat adayını vurarak öldürmüştü. Olayla alakası olmayan bir kişi de yaralanmıştı. Son dakika haberine göre; cinayete ilişkin sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 10:19 Son Güncelleme: 26.7.2020 10:27 ABONE OL
Kayınpeder, damadını öldürmüştü! Kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı...

'da nişanlı çift arasında çıkan kısa giyinme tartışması nedeniyle nişan bozulunca, çıkan kavgada damat adayının öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasına karıştığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Kayınpeder, damadını öldürmüştü! Kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı...

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi 13077 Sokak içerisinde oturan birbirlerine komşu Hüseyin Tunç (28) ile Büşra A. (15) bir süre önce nişanlandı. Ancak çift anlaşamayınca bir hafta önce ayrıldı. 23 Temmuz Perşembe günü gece Büşra A.'nın üvey babası Halil G. ve Hüseyin Tunç arasında tartışma çıktı.

Kayınpeder, damadını öldürmüştü! Kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı...

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce üvey baba damat adayını vururken, olayla alakası olmayan 1 kişi de yaralandı. Hüseyin Tunç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Halil G. ise gözaltına alındı.

Kayınpeder, damadını öldürmüştü! Kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı...

'AÇIK GİYİNME' KONUSUNDA TARTIŞTILAR

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir süre önce Hüseyin Tunç'un akrabasının düğününe giderken Tunç'un nişanlısıyla açık giyindiği için tartıştığı bu nedenle de kız tarafının nişanı attığı öğrenildi. Daha sonra da üvey babanın yeğeninin Hüseyin Tunç tarafından darp edilmesinden dolayı tartışma çıktığı bu tartışmanın daha sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası Hüseyin Tunç'un öldürüldüğünü saptadı. Polis kavgaya karışan üvey baba Halil G., yeğeni İbrahim G. ve kızın kardeşi M.E.A.'yı (16) gözaltına aldı.

Kayınpeder, damadını öldürmüştü! Kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı...

Zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Kayınpeder, damadını öldürmüştü! Kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı...
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