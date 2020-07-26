Kayınpeder, damadını öldürmüştü! Kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı...

'AÇIK GİYİNME' KONUSUNDA TARTIŞTILAR



Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir süre önce Hüseyin Tunç'un akrabasının düğününe giderken Tunç'un nişanlısıyla açık giyindiği için tartıştığı bu nedenle de kız tarafının nişanı attığı öğrenildi. Daha sonra da üvey babanın yeğeninin Hüseyin Tunç tarafından darp edilmesinden dolayı tartışma çıktığı bu tartışmanın daha sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası Hüseyin Tunç'un öldürüldüğünü saptadı. Polis kavgaya karışan üvey baba Halil G., yeğeni İbrahim G. ve kızın kardeşi M.E.A.'yı (16) gözaltına aldı.



