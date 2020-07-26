Müslümanların büyük merakla beklediği Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban fiyatları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her sene olduğu gibi dini görevlerini yerine getirmek isteyen islam alemi kurulan Pazar alanında küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarda bütçelerine uygun seçim yapacak. Dinimizde ikinci bayram heyecanı yaşanırken ibadetlerin yerine getirmek isteyenler dana, koç, koyun, keçi fiyatlarını merak ediyor. Peki Kurban fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları 2020 ne kadar oldu?

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Müslümanların ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları araştırması hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban hisse kesim bedeli yurt içi için 85 lira artışla 890 liradan 975 liraya, yurt dışı için 100 lira artışla 725 liradan 825 liraya çıktı.

İşte, 2020 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları…