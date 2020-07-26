Pınar Gültekin'in katili hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Cemal Metin Avcı'nın işlettiği mekanda "katil damgası"...

Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Gültekin cinayetinin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 16 Temmuz'da kaybolan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilmişti. Tutuklanan Avcı'nın iş yeri yakınları tarafından kapatılırken camın duvarlarına yazılan "katil" yazısı da gazete kağıdı ile kapatıldı.

PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİNİN İŞ YERİNDEKİ "KATİL" KELİMESİ GAZETE İLE KAPATILDI!

Pınar'ın katilinin işyerindeki 'katil' kelimesi gazete ile kapatıldı.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar, yakınları tarafından hizmete kapatıldı. Avcı'nın iş yerinin camına spey boyayla yazılan 'katil' kelimesi gazete kağıdı ile kapatıldı.

İşte son dakika gelişmeleri...