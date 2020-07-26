Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pınar Gültekin'in katili hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Cemal Metin Avcı'nın işlettiği mekanda "katil damgası"...

'in katili hakkında gelişmesi yaşandı! 'nın işlettiği mekanda "katil damgası"...

Vahşice katledilen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi ve katili hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak; Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın iş yerindeki "katil" kelimesi yakınları tarafından gazete kağıdı ile kapatıldı ve mekan da aynı şekilde hizmete kapatıldı. Öte yandan tabelaların üstü siyah naylonla örtülürken kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boya ile yazılan "katil" kelimesi dikkatlerden kaçmadı. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 06:26 Son Güncelleme: 27.7.2020 06:33 ABONE OL
Pınar Gültekin'in katili hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Cemal Metin Avcı'nın işlettiği mekanda katil damgası...

Türkiye'nin gündemine oturan cinayetinin ardından haberleri gelmeye devam ediyor. 16 Temmuz'da kaybolan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, tarafından vahşice katledilmişti. Tutuklanan Avcı'nın iş yeri yakınları tarafından kapatılırken camın duvarlarına yazılan "katil" yazısı da gazete kağıdı ile kapatıldı.

PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİNİN İŞ YERİNDEKİ "KATİL" KELİMESİ GAZETE İLE KAPATILDI!

Pınar'ın katilinin işyerindeki 'katil' kelimesi gazete ile kapatıldı.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar, yakınları tarafından hizmete kapatıldı. Avcı'nın iş yerinin camına spey boyayla yazılan 'katil' kelimesi gazete kağıdı ile kapatıldı.

İşte son dakika gelişmeleri...

Pınar Gültekin'in katili hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Cemal Metin Avcı'nın işlettiği mekanda katil damgası...

Pınar'ın katilinin işyerindeki 'katil' kelimesi gazete ile kapatıldı

Muğla'da üniversite öğrencisi 'i (27) öldüren 'nın işlettiği bar, yakınları tarafından hizmete kapatıldı. Avcı'nın iş yerinin camına spey boyayla yazılan 'katil' kelimesi gazete kağıdı ile kapatıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.

Pınar Gültekin'in katili hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Cemal Metin Avcı'nın işlettiği mekanda katil damgası...

Genç kız, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Öte yandan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 'nın işlettiği bar ise yakınları tarafından kapatılırken, tabelaların üzeri siyah naylonla örtüldü. İş yerinin camına ise kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla yazılan ve bir süre kalan 'katil' kelimesinin ise gazeteyle kapatıldığı görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pınar Gültekin'in katili hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Cemal Metin Avcı'nın işlettiği mekanda "katil damgası"...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA