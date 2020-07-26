Pınar’ı unutmayacaklar

PınarGültekin'in, Akyaka Mahallesi'ndeki arkadaşlarıyla sürekli gittiği kafede hüzün yaşanıyor. Kafeye genç kızın kısa süre önce çektirdiği fotoğraf asıldı. Arkadaşları, Gültekin'i hiç unutmayacaklarını belirtti. Gültekin'in yalnız yaşadığı evin girişi de ev sahibi tarafından kapatıldı. Ev sahibi, genç kızın eşyalarına ve anılarına saygı göstermek amacıyla evi kapattığını, ailesinin beklendiğini kaydetti. Evin önüne sadece Gültekin'e ait terlik bırakıldı. Öte yandan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, tutulduğu Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesiyle Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Ayrıca katil zanlısı Avcı'nın eşinin boşanma davası açtığı açıklandı.