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Pınar’ın adı hatıra ormanında yaşayacak

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Pınar’ın adı hatıra ormanında yaşayacak
Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in ismini hatıra ormanında yaşatmak isteyen arkadaşları Ege Orman Vakfı İşbirliği ile bir kampanya başlattı. İzmir'in Torbalı ilçesi Yoğurtçular ağaçlandırma sahasında oluşturulacak Pınar Gültekin Hatır Ormanı adına Ege Orman Vakfı'na bir fidan için 10 liralık bir bağış yapılması gerekiyor. Gültekin'in bir fotoğrafının yer aldığı afiş sosyal medyada paylaşıldı ve destek istendi. Afişte, "Canımız, güzel gülüşlü, güzeller güzeli Pınar'ımız fidanlarda yaşayacak. Dostları olarak oluşturacağımız Pınar Gültekin Hatıra Ormanı Projesi'ne desteklerinizi bekliyoruz" denildi.
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Pınar’ın adı hatıra ormanında yaşayacak
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