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25 Temmuz corona virüsü vaka sayısını açıkladı! İşte corona virüs vakalarının en çok arttığı ve azaldığı iller

, dün akşam yaptığı paylaşımı ile birlikte, koronavirüse dair son durumu açıkladı. Bilindiği üzere, corona virüs ile mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 25 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklanırken, corona virüsün en çok arttığı ve azaldığı illeri de belirtti. İşte 25 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 08:12 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Temmuz corona virüsü vaka sayısını açıkladı! İşte corona virüs vakalarının en çok arttığı ve azaldığı iller

Son dakika haberi... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 25 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 25 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

SONDAKİKA! 25 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli.

DÜNKÜ VERİLER

Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Temmuz corona virüsü vaka sayısını açıkladı! İşte corona virüs vakalarının en çok arttığı ve azaldığı iller
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