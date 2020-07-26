Sakarya'da denize giren 13 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

Yaz tatili dolayısıyla Karasu ilçesindeki yazlıklarına gelen 13 yaşındaki Esra Nur K, denize girmek için ailesiyle Batı Karadeniz Caddesi liman mevkisine gitti.

Denize giren Esra Nur ve yanındaki 3 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler ile cankurtaranlar, kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerce güçlükle kıyıya çıkarılan Esra Nur ve diğer kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Esra Nur K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan çocuğun yakınları, hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.