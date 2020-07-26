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'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı

'ın Ulaş ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 01:19 ABONE OL
Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı

S.K. (33) yönetimindeki 60 TT 032 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Kovalı mevkisinde, D.G. (23) idaresindeki 18 AF 039 plakalı otomobille çarpıştı. Hafif ticari araç, çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrildi.

Kazada, sürücü S.K. ile hafif ticari araçtaki A.K. (4), B.K. (8), S.K. (13), M.M.K. (1), B.K. (1), Ş.K. (35) ve otomobildeki E.C.G. (19) ve N.B. (19) yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan M.M.K. ve Ş.K'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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