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: ’da kaybolan bulundu

’un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesinin Semen Yaylası’nda Cuma günü akşam saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki sığındığı eski bir evde bulundu. Cuma akşamı Elif Akbayrak'ın kaybolduğu ailesi tarafından Jandarmaya bildirilmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 09:06 Son Güncelleme: 26.7.2020 09:16 ABONE OL
Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu

Semen Yaylası'nda sisinde etkisiyle cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki Elif'i arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu.

Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu

Bölgenin yüksekte olması ve sisin etkili olmasından ötürü arama çalışmaları güçlükle devam ederken bu sabaha karşı sisin dağılmasıyla birlikte Elif'in yolunu kaybederek eski bir eve sığındığı ve sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna yaptığı açıklamada ;"Son bir umutla bu sabahı beklemiştik.Elif kızımızı sağ salim bulduk.Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Giresun’da kaybolan Elif Akbayrak bulundu
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