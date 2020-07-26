Son dakika haberi: Türkiye’yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Pınar Gültekin’in mesajları kriminal incelemede!

SAVCILIK HTS KAYITLARINI İNCELEYECEK…

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının Pınar'ın kullandığı kişisel telefonundan aranan ve Pınar'ı arayan kişilerin kayıtlarının baz istasyonlarıyla birlikte tespit edilerek HTS kayıtlarının çıkarılması için çalışma yaptığı öğrenildi.

Historical Traffic Search yani kısa hali ile HTS kaydı içerisinde arayan ve aranan bilgileri, arama zamanı, konuşma süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgiler yer alıyor.

Bu bilgiler dahilinde kaydı alınan kişinin ne zaman, nerede, kiminle ve ne kadar süre ile konuştuğu bilgisine ulaşılabiliyor.