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: mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi

Ülkemizde yaşanan listesi Kandilli Rasathanesi ve tarafından sürekli güncelleniyor. Herhangi bir bölgede meydana gelen ufak sarsıntı depremin yeri, şiddeti, enlemi ve boylamı gibi bilgileri merak ettiriyor. Gün içinde küçük çaplı depremler sebebiyle gözler AFAD ve Kandilli'nin son depremler verilerine çevriliyor. Buna göre; mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve listesi…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 09:41 ABONE OL
Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve listesini kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Ülkemiz fay hattı kuşağında bulunduğu için en ufak sarsıntı bile depremin şiddetini, nerede olduğunu sorgulatıyor. Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Son zamanlarda yaşanan irili ufaklı depremlerin ardından son depremler listesi merak ediliyor. Peki mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve listesi

SON DEPREMLER: 26 TEMMUZ DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Ülkemizde son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika duyuruluyor. Yaşanan depremin ardından akıllara ilk gelen ise depremin şiddeti, yeri, saat kaçta ve nerede olduğu bilgisi oluyor. Haberimizde, 26 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınan son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

26 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve listesi verileri haberimizin devamında yer alıyor. İşte son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DEPREM NEDİR?

Yerkabuğundaki hareketler zayıflık noktalarında stresin oluşmasına ve plakaların deforme olmasına neden olur. Depolanan enerji, eski bir saatin kurulması sonucu biriken enerji ile aynı şekilde birikir. Stres nihayet kayanın gücünü aştığında, yer kabuğu bir fay hattı boyunca, genellikle fay hattı içindeki mevcut zayıflık bölgesinde kırılır. Depolanmış enerjinin aniden salınmasına denir.

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER

Türkiye'nin ana gündem konularından biri. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler ve Kandilli'nin verilerine çevriliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlere ait verilere online sistem üzerinden erişilebiliyor.

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Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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