Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Ülkemiz fay hattı kuşağında bulunduğu için en ufak sarsıntı bile depremin şiddetini, nerede olduğunu sorgulatıyor. Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Son zamanlarda yaşanan irili ufaklı depremlerin ardından son depremler listesi merak ediliyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Ülkemizde son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika duyuruluyor. Yaşanan depremin ardından akıllara ilk gelen ise depremin şiddeti, yeri, saat kaçta ve nerede olduğu bilgisi oluyor. Haberimizde, 26 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınan son depremler listesine ulaşabilirsiniz.
26 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri haberimizin devamında yer alıyor. İşte son depremler listesi…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Yerkabuğundaki hareketler zayıflık noktalarında stresin oluşmasına ve plakaların deforme olmasına neden olur. Depolanan enerji, eski bir saatin kurulması sonucu biriken enerji ile aynı şekilde birikir. Stres nihayet kayanın gücünü aştığında, yer kabuğu bir fay hattı boyunca, genellikle fay hattı içindeki mevcut zayıflık bölgesinde kırılır. Depolanmış enerjinin aniden salınmasına deprem denir.
Deprem Türkiye'nin ana gündem konularından biri. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler AFAD ve Kandilli'nin son depremler verilerine çevriliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlere ait verilere online sistem üzerinden erişilebiliyor.