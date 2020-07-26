Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Ülkemiz fay hattı kuşağında bulunduğu için en ufak sarsıntı bile depremin şiddetini, nerede olduğunu sorgulatıyor. Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Son zamanlarda yaşanan irili ufaklı depremlerin ardından son depremler listesi merak ediliyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER: 26 TEMMUZ DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Ülkemizde son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika duyuruluyor. Yaşanan depremin ardından akıllara ilk gelen ise depremin şiddeti, yeri, saat kaçta ve nerede olduğu bilgisi oluyor. Haberimizde, 26 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınan son depremler listesine ulaşabilirsiniz.