Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 26 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe alınan sayılı oluşturulan biletlerle her gün oynanabilen Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından bugün (26 Temmuz 2020 Pazar) yapılan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü çekiliş için bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor. 26 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz.
MPİ Süper Piyango 26 Temmuz çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 22.15'te yapılan canlı çekilişle belirlendi.
26-07-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
302136
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
182266
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
128649 318694 349918 435797 469108
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
0
Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.
Süper Piyango biletleri Milli Piyango İdaresi'nin anlaşmalı olduğu sanal bayilerden satın alınmaktadır.
Süper Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından aksi belirtilmedikçe her akşam saat 22:15'de canlı olarak yapılır.
Her gün 1 (BİR) kişiye 500.000 TL büyük ikramiye, 5 (BEŞ) kişiye 10.000 TL ikinci ikramiye ve 0-9 arası rakamlardan belirlenecek [ (0-1-2-3-4) ve (5-6-7-8-9) arasından çekilecek ] 2 adet numaraya amorti kazandıracak olan Süper Piyango oyunu, yalnızca sanal bayilerde oynanabilmektedir.
Süper Piyango oyununda bilet satışları her gün saat 22:30 'da başlar ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona erer.