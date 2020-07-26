Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ters şeritte kilometrelerce ilerleyen kamyonet korku dolu anlar yaşattı

Ters şeritte kilometrelerce ilerleyen kamyonet korku dolu anlar yaşattı

'ın Malkara ilçesinde Tekirdağ-Çanakkale karayolu üzerinde ters şeritten ilerleyen kamyonetin sürücüsü, karşı yönden gelen araçların tüm uyarılarına rağmen kilometrelerce ilerledi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 15:42 ABONE OL
Ters şeritte kilometrelerce ilerleyen kamyonet korku dolu anlar yaşattı

Olay, gece yarısı Tekirdağ- Çanakkale karayolunun Malkara ilçesinde meydana geldi. Tekirdağ yönünden gelen ve plakası alınamayan bir kamyonet sürücüsü, ters şeritten Çanakkale yönüne doğru karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden tehlikeli bir şekilde yaklaşık 10 kilometre boyunca ilerledi. Sürücüyü karşı yönden gelen diğer sürücüler uzun uzun klakson çalarak ve selektör yaparak uyarmaya çalıştı. Yapılan tüm uyarılara rağmen kamyonet sürücüsü ters şeritten hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti.
Diğer araç sürücüleri, kamyonet sürücüsünü 155 ihbar hattına bildirdi. Polis ekipleri trafiği tehlikeye atan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Kilometrelerce ters şeritten giden kamyonet sürücüsü ise daha sonra gözden kayboldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ters şeritte kilometrelerce ilerleyen kamyonet korku dolu anlar yaşattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA