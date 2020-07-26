THK kurban derisi için ücretsiz "tuz" dağıtacak

Aşcı, yaptığı açıklama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemine denk gelen Kurban Bayramı'nın güzel geçirilmesi dileğinde bulunarak, bu süreçte sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulmasının önem taşıdığını söyledi.

THK'nin geleneksel gelirlerinden biri olan kurban derisi bağışının uzun yıllar kurumun tekelinde olduğunu ancak daha sonra bu durumun sona erdiğini anımsatan Aşcı, söz konusu kararı desteklediğini, bağışın gönüllü olması gerektiğini bildirdi.

Aşcı, insanların bağışlarını, gönüllerinde hiçbir şüphe olmadan yapmaları gerektiğine işaret ederek, "O tekel kalktı ama yine vatandaşlarımız kurban derilerini kurumumuza bağışlıyorlar. Vatandaşlara ulaşıp, kurban derilerinin zayi olmadan toplanması için arkadaşlarımızla uzun bir çalışma yaptık. Kurban derilerinin THK'ye verilip verilmemesi önemli değil, kurbanın usulünce kesilmesi ve derilerinin gecikmeden tuzlanması lazım." dedi.

Kurban derisinin zamanında tuzlanmasının, ekonomik değerini kaybetmemesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Aşcı, şöyle konuştu:

"Kurban derilerinin zayi olmaması için bu sene kurban kesim alanlarında tuz tedariki yaparak ücretsiz dağıtacağız. Vatandaşlarımız THK yetkililerinden tuzları alabilirler. Kurban bağışında vatandaşlarımız bizi tercih ederlerse memnun oluruz."

Kurban derilerinin hemen tuzlanması gerektiğine dikkati çeken Aşcı, THK olarak bağışlanan derileri ihaleyle satışa çıkardıklarını, deri alan aracıların tuz temin etmekle mükellef olduklarını, vatandaşlara dağıtılacak tuzların da aracılardan sağlanacağını dile getirdi.

ÇAĞRI MERKEZİ KURULDU

Aşcı, Kurban Bayramı süresince vatandaşları bilgilendirmek üzere çağrı merkezi kurdukları bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Başkanlıkta kurduğumuz çağrı merkezimize vatandaşlarımız, sorunlarını, kurbanla ilgili istedikleri konuları danışabilecekler. 387 şubemiz, Genel Başkanlıkta bir arkadaşımızla irtibat halinde olacak. Yaşanan sıkıntılara hep birlikte çözüm bulmaya çalışacağız. 444 08 45 numaralı merkezimizin arife günü başlayacak hizmeti, Kurban Bayramı'nın son günü akşamına kadar sürecek. Vatandaşlarımız, ayrıca kurumun internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de bizimle rahatlıkla ve kolayca irtibata geçebilirler."

İyi korunamayan derilere "hamlak deri" denildiğini belirten Aşcı, "Maalesef toplanan derilerin bir kısmı iyi tuzlanmadığı ve muhafaza edilmediği için hamlak deri haline geliyor ve doğrudan çöpe atılıyor yani ziyan ediliyor. Bunların ziyan olmadan ekonomiye kazandırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Aşcı, söz konusu derilerin ekonomiye kazandırılmadığı gibi kurt ve mikrop yuvası haline geldikleri için çevreye de zararlı olduğuna dikkati çekti.