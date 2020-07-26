Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı'nın eşi boşanma kararı aldı

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Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetinde flaş gelişme! Katil 'nın eşi boşanma kararı aldı

'da üniversite öğrencisi 'i (27) canice öldüren (32), tutuklanarak, koyulduğu Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nden 'güvenlik' gerekçesiyle Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın eşinin avukatı Doğukan Uzakgiden, müvekkilinin söz konusu kişiyle tüm ilişkisinin kesilmesi için başlattıkları hukuki işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 09:26 Son Güncelleme: 26.7.2020 09:30 ABONE OL
Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı eşi boşanma kararı aldı

Üniversite öğrencisi 'in katil zanlısı , güvenlik nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın talimatı ile E Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Adalet Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda alınan karar sonrası Cemal Metin Avcı iki gün önce kaldığı Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Afyon'a götürüldü. Avcı'nın güvenlik nedeniyle Afyon'a nakledildiği öğrenildi.

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı eşi boşanma kararı aldı

RUH HALİ İYİ DEĞİL

'nın eşinin avukatı Doğukan Uzakgiden, müvekkilinin söz konusu kişiyle tüm ilişkisinin kesilmesi için başlattıkları hukuki işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

Avukat Uzakgiden, yazılı açıklamasında, yaşanan olaylardan dolayı müvekkilinin büyük bir travma geçirdiğini belirtti.

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı eşi boşanma kararı aldı

Müvekkilinin bu konuda mağdur olduğunu vurgulayan Uzakgiden, şunları kaydetti:

"Müvekkilim şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum kişiyle tüm ilişkisinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir. Bu konuda toplumdan hassasiyet beklediğimizi, açıklamamız dışında müvekkilimin mağduriyetine neden olabilecek her türlü paylaşım ve haberlere ilişkin yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz."

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı eşi boşanma kararı aldı

OLAY

Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı eşi boşanma kararı aldı

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı , ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

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Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı'nın eşi boşanma kararı aldı
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