Bu hafta A101 kataloğunda hangi indirimler var? A101 aktüel ürünler kataloğu 30 Temmuz 2020 Perşembe yayınlandı!

Büyük bir merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesinde yayınlandı. Her hafta yoğun ilgi gören markette bu hafta birbirinden güzel ve uygun fiyatlı indirimleri bulunuyor. Yayınlanan 30 Temmuz A101 kataloğunda kurban bayramı fırsatları ve teknolojik ürünler vatandaşların dikkatini çekiyor. Hem kişisel ihtiyaçlar hem de eksik malzemeleri tamamlamak için aktüel ürünler her dönem ilgi görüyor. Peki A101 30 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli tam liste…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR- 30 TEMMUZ A101 KATALOĞU

A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı. Haberimizde, 30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilir, fırsat ürünlerinden yararlanabilirsiniz.

Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL

HI-LEVEL 50UHL650 50" Ultra HD Smart Led TV 2.099 TL

Reeder R13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL

Honor 8S Cep Telefonu 64 GB 1.799 TL

3 Kapaklı Gardırop 299,95 TL

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası 149,95 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 44,95 TL

2 Kişilik Hamak 32,95 TL

4 Kişilik Ahşap Katlanabilir Masa Sandalye Seti 349,95 TL

Asılabilir Dolap Düzenleyici 6,50 TL

Metaltex 4 Katlı Metal Raf 24,95 TL

Elmas Desenli Organizer Sepet 3'lü 14,95 TL

Tava Rafı / Köşelikler 12,95 TL