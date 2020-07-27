30 Temmuz 2020 Arefe günü tatil mi? Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

Mübarek Kurban Bayramı için geri sayım sürerken Arefe Günü'de yaklaşıyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaş bayram tatiline göre planlarını şekillendirecek. Hem okulların tatil olması hem de çalışan vatandaşların iple çektiği arefe gününün tatil olup olmayacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecektir. Peki Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2020 Arefe Günü tatil mi?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, 2020 Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek. Bayram günlerinden bir önceki gün olan Arefe günü resmi tatil mi sorusuna ise yanıt aranırken konuya yönelik resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Arife günü öğleden sonra resmi tatil olacak.
İşte detaylar…
2020 yılı için Kurban Bayramı Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe gününden 1 gün sonra ise Kurban Bayramı 1. günüdür.
Kurban Bayramı Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe günü normalde yarım gün mesai oluyor. Yani yarım gün tatil oluyor.
30 Temmuz Perşembe : Arefe günü (Yarım gün tatildir - Bazı yerlerde tam gün tatil)
31 Temmuz Cuma : Bayramın 1. günü tatildir.
1 Ağustos Cumartesi : Bayramın 1. günü tatildir.
2 Ağustos Pazar : Bayramın 2. günü tatildir.
3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 3. günü tatildir.
Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.
Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır. Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.
Kurban Bayramı Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe günü normalde yarım gün mesai oluyor. Yani yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar hizmet veriyorlar.