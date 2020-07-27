Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti

"ETLİ LEZZETLİ DİYE YEMEYİN"



Kendisinin de amatör balıkçı olduğunu dile getiren Berk, "Defalarca sosyal medya hesaplarımdan da uyarı yaptım. Babamla beraber de çok balığa gittik. Balon balığını hala tüketenler var. Lokum gibi et çıkıyor diye yeniliyor. Ama yanlış ette de zehir var. Kimse bu balığının lezzetine kanıp yemesin. İsteyene getirip vermesin, vebal almasın. Babam, 'bana bir şey olmaz zihniyetiyle vefat etti. Yemeyin ve kimseye vermeyin."ifadelerine yer verdi.

