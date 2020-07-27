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Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti

Akdeniz sahillerinde balıkçıların kabusu haline gelen balon balığı bir vatandaşın ölümüne neden oldu. Zehirli olması nedeniyle daha önce uzmanlar balon balıklarının tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu. 'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Tatil Merkezi'nde arkadaşının tavsiyesi ile balon balığı tüketen 67 yaşındaki Mehmet Berk isimli kişi 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 16:21 Son Güncelleme: 27.7.2020 16:31 ABONE OL
Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti

Kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 67 yaşındaki Mehmet Berk, dinlenmek ve moral depolamak için Adrasan'a yakınlarının yanına yerleşti. Berk'in bir arkadaşı Cuma günü öğleden sonra balon balığı avladı.

Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti

Arkadaşının ' Ben yiyorum bir şey olmaz' demesi üzerine Mehmet Berk'te balıktan bir miktar yedi. 2 saat sonra fenalaşan Berk, ilk önce Kumluca Devlet Hastanesi'ne oradan da 'ya özel bir hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Berk, bugün gece yarısı kalp ve akciğerde solunum yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi.

Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti

"ARKADAŞININ TAVSİYESİYLE TÜKETTİ"

Babasının 'da yaşadığını belirten Sedat Berk, havasının temiz ve sakin olduğu gerekçesiyle yaz dönemini Adrasan'da geçirdiğini belirtti.

Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti

Babasının kanser hastalığını atlattığını dile getiren Berk, "Ama vücut direnci düşüktü. Kendini toparladı zannetti. Bir arkadaşı, 'Ben yiyorum bir şey olmaz' demesi üzerin balon balığı yiyor. 2 saat sonra rahatsızlanıyor. Kumluca Devlet Hastanesi'ne daha sonra özel hastanesine getiriliyor. Bugünde vefat etti."dedi.

Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti

"ETLİ LEZZETLİ DİYE YEMEYİN"

Kendisinin de amatör balıkçı olduğunu dile getiren Berk, "Defalarca sosyal medya hesaplarımdan da uyarı yaptım. Babamla beraber de çok balığa gittik. Balon balığını hala tüketenler var. Lokum gibi et çıkıyor diye yeniliyor. Ama yanlış ette de zehir var. Kimse bu balığının lezzetine kanıp yemesin. İsteyene getirip vermesin, vebal almasın. Babam, 'bana bir şey olmaz zihniyetiyle vefat etti. Yemeyin ve kimseye vermeyin."ifadelerine yer verdi.

Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti

"YAZ DÖNEMİNDE ZEHRİ ARTIYOR"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Körfezi'nde 7 tür balon balığı olduğunu ve hepsinin zehirli olduğuna dikkat çekti.

Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti

Yaz döneminde balon balığının zehirli toksinlerinin üst seviyeye çıktığının altını çizen Gökoğlu, "Balığının yenmemesi gerektiğini söylüyoruz. Bu balık yakalanabilir ama tüketilmesin.

Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti

Bazı insanların bünyeleri alerjiktir. Yaz döneminde daha çok dikkat edilsin. Önce felç ediyor daha sonra ölüme götürüyor. Balon balığı yakalandığı zaman zaman hemen şişip balon şeklini alıyor. Bütün bir diş yapısı ve koparıcıdır. Bilinmeyen balık kesinlikle yenmemelidir" dedi.

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Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti
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