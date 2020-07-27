Arkadaşının tuttuğu balon balığını yedi, öldü

Sedat Berk, balıktaki zehrin çok etkili olduğunu belirterek, insanların balon balığı tüketmemesi gerektiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığındaki zehirli toksinlerin yaz aylarında en üst seviyeye ulaştığını belirterek, "Eti tavuğa benziyor. 'Ben yiyorum. Bir şey olmuyor' gibi düşünceler çok yanlış. Özellikle karaciğeri çok zehirli. Bir anda insanı felç edebiliyor ve organların işlevini kaybetmesine neden oluyor. İnsanları sürekli uyarıyoruz. Kesinlikle yemesinler. Bu balığı denizden çıkartmak, satmak yasak" diye konuştu.