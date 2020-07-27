Son dakika haberi: Avcılar'da akılalmaz kavga! Güzellik merkezi sahipleri 'müşteri' için birbirine girdi...

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Son dakika haberi: 'da akılalmaz kavga! Güzellik merkezi sahipleri 'müşteri' için birbirine girdi...

Son dakika haberleri... 'da iki güzellik merkezi arasındaki müşteri tartışması kavgaya dönüştü. İki kişinin yaralandığı olayda iki kişi gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı şaşkın bakışlarla seyretti. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle yatıştırdı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 12:03 Son Güncelleme: 27.7.2020 12:03 ABONE OL
Avcılar'da akılalmaz kavga! Güzellik merkezi sahipleri 'müşteri' için birbirine girdi...

Merkez Mahallesi'ndeki Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir işhanında bulunan iki güzellik merkezi sahipleri arasında, birbirlerinin müşterilerini kapma iddiası ile bir süreden bu yana devam eden gerginlik dün öğle saatlerinde kavgaya neden oldu.

Avcılar'da akılalmaz kavga! Güzellik merkezi sahipleri 'müşteri' için birbirine girdi...

Aralarında kadın çalışanların da bulunduğu iki taraf arasında aynı binada başlayan tekmeli-tokatlı kavga caddeye taştı. Kavgada iki kişi aldıkları darbelerle baş ve çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

Avcılar'da akılalmaz kavga! Güzellik merkezi sahipleri 'müşteri' için birbirine girdi...

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği kavganın bildirilmesi üzerine kısa sürede gelen Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları durdurmakta güçlük çekti.

Avcılar'da akılalmaz kavga! Güzellik merkezi sahipleri 'müşteri' için birbirine girdi...

Kavgada iki kişi ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Şüphelilerden biri kapalı olan bankanın girişinde, onları polis merkezine götürecek ekip gelene kadar yere oturtularak bekletildi.

Avcılar'da akılalmaz kavga! Güzellik merkezi sahipleri 'müşteri' için birbirine girdi...

Murat Kölük Devlet Hastanei'nde doktor kontrolünden geçirilen iki şüpheli ve iki şikayetçi ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezi'ne görüldü.

Avcılar'da akılalmaz kavga! Güzellik merkezi sahipleri 'müşteri' için birbirine girdi...

İki güzellik merkezi işletmecileri birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturmaya devam ediliyor.

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Son dakika haberi: Avcılar'da akılalmaz kavga! Güzellik merkezi sahipleri 'müşteri' için birbirine girdi...
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