Beşiktaş’ın korkulu rüyası tutuklandı

İstanbul Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi'nde bulunan ikamet ve işyerlerinin bahçelerinden 20 Haziran – 18 Temmuz tarihleri arasında klima, paspas, bahçe eşyası ve inşaat malzemeleri çalınması olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde tüm olayları failinin aynı şahıs olduğu belirlendi.

Çalışmaların devamında şüpheli şahsın aynı bölgede tekrar hırsızlık girişiminde bulunabileceği yerlerde alınan tedbirler sonucu bahse konu olayları gerçekleştirdiği belirlenen Yusuf Ziya K. isimli şahıs, bir ikametten çaldığı eşyalar ile birlikte giderken suçüstü yakalandı.

Yapılan araştırmalarda yakalanan şahsın 11 farklı hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.