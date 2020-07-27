Bilgisayar mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Bilgisayar mühendisliği mezunları nerelerde, hangi sektörde çalışır?

Bilgisayar mühendisliği mesleği, tüm bilgisayar donanım ve ekipmanlarının araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi gibi pek çok konuyla ilgilenmektedir. Mesleğin temelinde ise yazılım ve program geliştirme yer almaktadır. Bilgisayar mühendisi olabilmek için, üniversitelerin dört yıllık fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir. Peki, bilgisayar mühendisliği bölümü mezunları iş olanakları nasıldır? Bilgisayar mühendisleri nerede çalışır?

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ NE İŞ YAPAR?

Bilgisayar mühendisleri, pek çok farklı uzmanlık alanına ayrılmaktadır. Bilişim sistemleri yöneticiliği, yazılım uygulamaları geliştiriciliği, bilgisayar sistemleri analisti gibi pek çok farklı uzmanlık alanında çalışmalar gösterebilir, bu alanda kendilerini geliştirebilirler.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ NASIL OLUNUR?

Bilgisayar mühendisi olmak için başta, üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Mesleği hem devlet hem de özel üniversitelerde okumak mümkündür.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ NE İŞ YAPAR?

Bilgisayar mühendisleri kendi içerisinde pek çok dala ayrılmaktadır. İşte bilgisayar mühendisliği görevinin bazıları;

- Düzenli olarak donanım testleri gerçekleştirmek

- Tüm ana kartlar adına doğrulama testi sağlamak

- Yazılım geliştirme ekibinde görev yapmak

- Bilgisayara karşı korsanlık tehditleri için çalışmalar sağlamak

- Bilgisayar donanım sorunlarını gidermek

- Detaylı bakım faaliyeti sağlamak