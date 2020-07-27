BİM aktüel dev bayram indirimleri ile geliyor! BİM 28-29 Temmuz 2020 aktüel ürünleri yarın satışa çıkıyor!

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Elektrik ve elektronik aletlerinden, ev eşyalarına, bebek ve çocuk ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok alanda ürünler yeni haftada yer alacak. Salı ve Çarşamba günleri satışa çıkacak ürünler için vatandaşlar merakla bekliyor. Kurban Bayramı nedeniyle Cuma gününden önce raflarda yerini alacak olan BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!
BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında. Haberimizin içerisinden BİM 28-29 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 64'lü 49,90 TL
Uni Baby Sıvı Detarjan 1500 ml 28,90 TL
Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 4,95 TL
Uni Baby Yumuşatıcı 1500 ml 13,90 TL
Uni Baby Şampuan 700 ml 14,90 TL
Bulut Konsantre Yumuşatıcı 1500 ml 12,95 TL
AKS Çok Amaçlı Temizlik Sabunu 1000 ml 7,95 TL
Koroplast
50'li Buzdolabı Poşeti
• Orta boy
Cricket
Mutfak Tipi Çakmak
Cricket
2'li Çakmak
Parex
4'lü Magic Max Temizlik Bezi
Mr.Green
5'li Mikrofiber Temizlik Bezi Seti
Işıl
Katı Sabun
• Lavanta
• 5x75 g
Deep Fresh
15'li Antibakteriyel Islak Cep Mendili
Ecco Soft
Peçete
• 200 adet
Domestos
Ultra Çamaşır Suyu
• 5 lt
Rinso
Sıvı Çamaşır Deterjanı
• 5 lt