BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Temmuz Salı BİM market açılış, kapanış ve öğle arası çalışma saatleri

Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden olan BİM, 28 Temmuz Salı gününde tüketicileri bayram özel indirimi ile karşılıyor. Salı ve cuma günleri aktüel ürünlerle müşterisinin karşısına çıkan BİM'in açılış ve kapanış saatleri de merak ediliyor. Peki, BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Vatandaşların bayram özel ürünlerini heyecanla beklediği BİM market açılış, kapanış ve öğle arası çalışma saatlerine haberimizin içerisinde yer verdik…

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Öyle ki, sınırlı sayıda ürün getirildiği zamanlarda 'BİM saat kaçta açılıyor?' sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, 2020 BİM açılış ve kapanış saatleri...